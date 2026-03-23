Puces Chic Au pied du Château de Simiane Valréas

Puces Chic

Au pied du Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Les puces Chic sont de retour le samedi 25 avril 2026, de 9h à 17h à Valréas, sur le parvis du Château de Simiane !

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Au pied du Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 05 52 05 ellesencaracteres@gmail.com

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English :

The Chic flea market is back on Saturday, April 25, 2026, from 9am to 5pm in Valréas, on the Château de Simiane forecourt!

L’événement Puces Chic Valréas a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes