Puces Courlaoux

Puces Courlaoux dimanche 14 septembre 2025.

Puces

Courlaoux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-14 08:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

200 exposants environ de 8h à 18h entrée gratuite- buvette et petite restauration .

Courlaoux 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 37 73

L’événement Puces Courlaoux a été mis à jour le 2025-08-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION