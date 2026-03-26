Puces couture et loisirs créatifs à Granzay-Gript

Rue de l’Église Granzay-Gript Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

7e puces couture et loisirs créatifs dimanche 12 avril 2026 de 09h00 à 17h00 à la salle des fêtes Pierre Moreau de Granzay-Gript.

Entrée libre Parking à disposition Buvette sur place

Emplacement 5€ .

Rue de l’Église Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 84 04 pucesclcsepgranzaygript79@gmail.com

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English : Puces couture et loisirs créatifs à Granzay-Gript

L’événement Puces couture et loisirs créatifs à Granzay-Gript Granzay-Gript a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin