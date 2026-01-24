Puces Coutures & Loisirs Créatifs Rivarennes

Puces Coutures & Loisirs Créatifs

6 Rue de la Mairie Rivarennes Indre-et-Loire

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

L’association L’Atelier vous propose ses Puces Coutures et Loisirs Créatifs

le dimanche 15 février, de 10h à 17h

à la salle des fêtes de Rivarennes (37)

6 Rue de la Mairie Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire latelier.asso.rivarennes@gmail.com

English :

The L’Atelier association presents its Puces Coutures et Loisirs Créatifs

sunday February 15th, from 10am to 5pm

at the village hall in Rivarennes (37)

