Puces Coutures & Loisirs Créatifs Rivarennes

Puces Coutures & Loisirs Créatifs

Puces Coutures & Loisirs Créatifs Rivarennes dimanche 15 février 2026.

Puces Coutures & Loisirs Créatifs

6 Rue de la Mairie Rivarennes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 10:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :
2026-02-15

L’association L’Atelier vous propose ses Puces Coutures et Loisirs Créatifs
le dimanche 15 février, de 10h à 17h
à la salle des fêtes de Rivarennes (37)
L’association L’Atelier vous propose ses Puces Coutures et Loisirs Créatifs
le dimanche 15 février, de 10h à 17h
à la salle des fêtes de Rivarennes (37)   .

6 Rue de la Mairie Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   latelier.asso.rivarennes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The L’Atelier association presents its Puces Coutures et Loisirs Créatifs
sunday February 15th, from 10am to 5pm
at the village hall in Rivarennes (37)

L’événement Puces Coutures & Loisirs Créatifs Rivarennes a été mis à jour le 2026-01-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme