Puces couturières avec exposition de dentelle aux fuseaux Salle Saint Laurent Bayeux

Puces couturières avec exposition de dentelle aux fuseaux

Salle Saint Laurent 46 rue Saint-Laurent Bayeux Calvados

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

2026-03-08

Puce des couturières avec exposition de dentelle aux fuseaux et petite restauration

L’association Les Fils croisés vous invite à sa 5ème puce des couturières. Cet événement joyeux et chaleureux est ouvert à toutes et tous. Vous y trouverez du tissu, du matériel de couture, de dentelle, de broderie, de tricot et autres nécessaires autour du fil.

Pour compléter cette journée, une exposition de dentelle aux fuseaux (Bayeux et Torchon) émerveillera vos yeux. Elle sera complétée par des démonstrations de dentelle.

Un salon de thé avec petite restauration et gâteaux maison , et est à votre disposition pour éveiller vos papilles.

La salle est accessible aux PMR. .

Salle Saint Laurent 46 rue Saint-Laurent Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 76 17 00 46 lesfilscroises.bayeux@gmail.com

English : Puces couturières avec exposition de dentelle aux fuseaux

Puce des couturières with bobbin lace exhibition and snack bar

