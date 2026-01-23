Puces Couturières Place de l’Église Beuzeville-la-Grenier

Puces Couturières

Place de l’Église 590 Route du Carreau Beuzeville-la-Grenier Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Tout pour la couture et les ateliers créatifs ! .

Place de l’Église 590 Route du Carreau Beuzeville-la-Grenier 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 51 87 86 53

