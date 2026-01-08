Puces couturières Salle des fêtes Ciez

Puces couturières

Salle des fêtes Le bourg Ciez Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 09:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Le Club du Champ du Soleil vous invite à des puces couturières à la salle des fêtes. Avec la présence de l’Atelier Dehgane, pour réviser ou réparer vos machines à coudre. Sur place également petite restauration (pâtisseries et boissons). .

Salle des fêtes Le bourg Ciez 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 42 80 mairie.ciez@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puces couturières

L’événement Puces couturières Ciez a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire