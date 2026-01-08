Puces couturières Salle des fêtes Ciez
Puces couturières Salle des fêtes Ciez dimanche 15 février 2026.
Puces couturières
Salle des fêtes Le bourg Ciez Nièvre
Tarif : 3 EUR
Début : 2026-02-15 09:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
2026-02-15
Le Club du Champ du Soleil vous invite à des puces couturières à la salle des fêtes. Avec la présence de l’Atelier Dehgane, pour réviser ou réparer vos machines à coudre. Sur place également petite restauration (pâtisseries et boissons). .
Salle des fêtes Le bourg Ciez 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 42 80 mairie.ciez@orange.fr
English : Puces couturières
