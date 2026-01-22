Puces couturières et loisirs créatifs Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron
L’association Montboud’Chat organise la deuxième édition de ses Puces des Couturières et Loisirs Créatifs !
Infos exposants: Tables de 1,80 m 5 € Grille d’exposition en option 2 €
Vente de matériel créatif uniquement
Salle des fêtes Rue fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 94 30 80 montboudchat@gmail.com
English :
The Montboud?Chat association organizes the second edition of its Puces des Couturières et Loisirs Créatifs!
Exhibitor info: Tables 1.80 m 5 ? Optional display grid: 2 ?
Sale of creative materials only
