Puces couturières et loisirs créatifs Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron

Puces couturières et loisirs créatifs

Salle des fêtes Rue fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

L’association Montboud’Chat organise la deuxième édition de ses Puces des Couturières et Loisirs Créatifs !

Infos exposants: Tables de 1,80 m 5 € Grille d’exposition en option 2 €

Vente de matériel créatif uniquement

.

Salle des fêtes Rue fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 94 30 80 montboudchat@gmail.com

English :

The Montboud?Chat association organizes the second edition of its Puces des Couturières et Loisirs Créatifs!

Exhibitor info: Tables 1.80 m 5 ? Optional display grid: 2 ?

Sale of creative materials only

