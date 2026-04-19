Puces couturières et loisirs créatifs Villiers-en-Lieu
Puces couturières et loisirs créatifs Villiers-en-Lieu dimanche 20 septembre 2026.
Villiers-en-Lieu
Puces couturières et loisirs créatifs
Salle des Fêtes Villiers-en-Lieu Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Tissus, mercerie, laine, scrapbooking, perles, créations artisanales… .
Salle des Fêtes Villiers-en-Lieu 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 31 11 16 74
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English :
L’événement Puces couturières et loisirs créatifs Villiers-en-Lieu a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne