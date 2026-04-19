Villiers-en-Lieu

Puces couturières et loisirs créatifs

Salle des Fêtes Villiers-en-Lieu Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Tissus, mercerie, laine, scrapbooking, perles, créations artisanales… .

Salle des Fêtes Villiers-en-Lieu 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 31 11 16 74

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English :

L’événement Puces couturières et loisirs créatifs Villiers-en-Lieu a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne