Puces couturières Marché de Noël Chasseneuil-sur-Bonnieure samedi 29 novembre 2025.
salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
2025-11-29
puces couturières et marché de Noël
salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 36 09 81
English :
dressmakers’ flea market and Christmas market
German :
nähflohmarkt und Weihnachtsmarkt
Italiano :
mercatino delle pulci e mercatino di Natale delle sartorie
Espanol :
mercadillo de modistas y mercado navideño
L’événement Puces couturières Marché de Noël Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Charente Limousine