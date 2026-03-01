Puces couturières SALLE DES FETES CENTRE BOURG Villeneuve-les-Sablons
Puces couturières SALLE DES FETES CENTRE BOURG Villeneuve-les-Sablons samedi 14 mars 2026.
SALLE DES FETES CENTRE BOURG 14 GRANDE RUE Villeneuve-les-Sablons Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14 2026-03-15
Puces couturières et loisirs créatifs !
Vente de fournitures de coutures, matériel de scrapbooking
Vente de fournitures de coutures, matériel de scrapbooking .
SALLE DES FETES CENTRE BOURG 14 GRANDE RUE Villeneuve-les-Sablons 60175 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 19 73 sinoquet_alison@yahoo.fr
English :
Sewing and hobby flea market!
Sale of sewing supplies and scrapbooking equipment
