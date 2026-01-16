Puces créatives Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits

Puces créatives Bécon-les-Granits

Salle Fédéric Chopin Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 16:30:00

2026-02-22

Vide grenier de loisirs créatifs les Puces créatives ! Dimanche 22 février 2026 de 10h à 16h30 salle Frédéric Chopin à Bécon-les-Granits.

Les puces créatives c’est quoi ? Un vide-greniers de fournitures et matériel de loisirs créatifs scrapbooking, perles, tricot, couture, crochet, peinture, polymère, art floral, broderie…Entrée gratuite pour les visiteurs. Collations en vente sur place. Tarif 8€ la table (1,80m) et 12€ les 2 tables. Places limitées. Sur inscription au 06 19 49 91 95.

Cette année, vous pourrez aussi retrouver une bourse au puzzle. .

Salle Fédéric Chopin Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 49 91 95

English :

Flea market for creative hobbies: Les Puces créatives! Sunday February 22, 2026 from 10am to 4:30pm at the Frédéric Chopin hall in Bécon-les-Granits.

