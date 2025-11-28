Puces d’atelier Jardin terre de rêves Saint-Mihiel
Puces d’atelier Jardin terre de rêves Saint-Mihiel samedi 2 mai 2026.
Puces d’atelier
Jardin terre de rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Puces d’atelier au Jardin terre de rêvesTout public
0 .
Jardin terre de rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 9 29 90 29 99 valerie.herbeth@terre-de-reves.fr
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English :
Workshop flea market at Jardin terre de rêves
L’événement Puces d’atelier Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-19 par OT COEUR DE LORRAINE