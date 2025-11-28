Puces d’atelier Jardin terre de rêves Saint-Mihiel

Puces d’atelier

Jardin terre de rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Puces d’atelier au Jardin terre de rêvesTout public

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Jardin terre de rêves 17 Route de Woinville Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 9 29 90 29 99 valerie.herbeth@terre-de-reves.fr

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English :

Workshop flea market at Jardin terre de rêves

L’événement Puces d’atelier Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-19 par OT COEUR DE LORRAINE