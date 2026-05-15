Fouday

Puces de couturières et de loisirs créatifs

Rue Principale Fouday Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association Les Amis de la Marche Sport et Loisirs de Fouday organise des puces de couturières et de loisirs créatifs ! De quoi faire de belles trouvailles pour vos activités créatives et manuelles ! Pour les exposants L’espace intérieur est déjà complet, il reste de la place à l’extérieur. .

Rue Principale Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est pucescouturefouday@orange.fr

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English :

L’événement Puces de couturières et de loisirs créatifs Fouday a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche