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Puces de couturières et de loisirs créatifs Fouday

Puces de couturières et de loisirs créatifs Fouday

Puces de couturières et de loisirs créatifs Fouday dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Rue Principale

Ville : 67130 Fouday

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Fouday

Puces de couturières et de loisirs créatifs

Rue Principale Fouday Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

L’association Les Amis de la Marche Sport et Loisirs de Fouday organise des puces de couturières et de loisirs créatifs ! De quoi faire de belles trouvailles pour vos activités créatives et manuelles ! Pour les exposants L’espace intérieur est déjà complet, il reste de la place à l’extérieur.   .

Rue Principale Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est   pucescouturefouday@orange.fr

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English :

L’événement Puces de couturières et de loisirs créatifs Fouday a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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