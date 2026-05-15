Puces de couturières et de loisirs créatifs Fouday
Puces de couturières et de loisirs créatifs Fouday dimanche 14 juin 2026.
Fouday
Puces de couturières et de loisirs créatifs
Rue Principale Fouday Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’association Les Amis de la Marche Sport et Loisirs de Fouday organise des puces de couturières et de loisirs créatifs ! De quoi faire de belles trouvailles pour vos activités créatives et manuelles ! Pour les exposants L’espace intérieur est déjà complet, il reste de la place à l’extérieur. .
Rue Principale Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est pucescouturefouday@orange.fr
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English :
L’événement Puces de couturières et de loisirs créatifs Fouday a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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