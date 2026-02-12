Puces de couturières et loisirs créatifs Saint-Hilaire-de-Villefranche
Puces de couturières et loisirs créatifs Saint-Hilaire-de-Villefranche dimanche 1 mars 2026.
Puces de couturières et loisirs créatifs
Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Entrée gratuite. Restauration sur place.
.
Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 78 38 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free admission. Refreshments available on site.
L’événement Puces de couturières et loisirs créatifs Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge