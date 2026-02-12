Puces de couturières et loisirs créatifs

Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Entrée gratuite. Restauration sur place.

Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 78 38 72

English :

Free admission. Refreshments available on site.

L’événement Puces de couturières et loisirs créatifs Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge