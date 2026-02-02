Puces de couturières Évaux-les-Bains
Puces de couturières Évaux-les-Bains dimanche 22 février 2026.
Puces de couturières
Salle la source Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
L’atelier de loisirs créatifs d’Evaux les Bains organise la 14ème édition des puces couturières, linges anciens, broderies, crochet, aiguilles, tricot, perles…petite restauration sur place. .
Salle la source Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 53 65
