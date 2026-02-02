Puces de couturières Évaux-les-Bains

Puces de couturières

Salle la source Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

L’atelier de loisirs créatifs d’Evaux les Bains organise la 14ème édition des puces couturières, linges anciens, broderies, crochet, aiguilles, tricot, perles…petite restauration sur place. .

Salle la source Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 53 65

English : Puces de couturières

