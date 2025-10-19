Puces de la Pentecôte Recanoz
Puces de la Pentecôte Recanoz dimanche 24 mai 2026.
Puces de la Pentecôte
Recanoz Jura
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
2026-05-24
Le Foyer Rural des 3 fontaines de Lombard organise les Puces de la Pentecôte.
Venez chiner, vendre et profiter d’une ambiance conviviale toute la journée !
Au programme Restauration et buvette sur place… de quoi régaler petits et grands ! .
Recanoz 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 69 78 39 foyer.lombard@gmail.com
