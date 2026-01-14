Puces de la Saint Valentin Salle omnisports Plougasnou
Puces de la Saint Valentin Salle omnisports Plougasnou dimanche 22 février 2026.
Puces de la Saint Valentin
Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère
Début : 2026-02-22 07:30:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Rendez-vous traditionnel de la Saint Valentin. Puces organisées par l’ETP avec 300 m de stands, près de 80 exposants et plus de 1000 visiteurs.
– A la salle omnisports.
– Entrée 1€
– Exposants 4€ le mètre linéaire avec la table
– Restauration sur place crêpes, sandwichs, buvette… .
Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 71 45 70 23
