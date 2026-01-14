Puces de la Saint Valentin Salle omnisports Plougasnou

Puces de la Saint Valentin

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 07:30:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Rendez-vous traditionnel de la Saint Valentin. Puces organisées par l’ETP avec 300 m de stands, près de 80 exposants et plus de 1000 visiteurs.

– A la salle omnisports.

– Entrée 1€

– Exposants 4€ le mètre linéaire avec la table

– Restauration sur place crêpes, sandwichs, buvette… .

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 71 45 70 23

