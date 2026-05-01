Ceyras

PUCES DE L’APE

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

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Buvette sur place. .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 21 17 35 01 ape.ceyras@gmail.com

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English : PUCES DE L’APE

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L’événement PUCES DE L’APE Ceyras a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS