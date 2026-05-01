PUCES DE L’APE Ceyras
PUCES DE L’APE Ceyras dimanche 17 mai 2026.
Ceyras
PUCES DE L’APE
Rue de la Cambalade Ceyras Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
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Buvette sur place. .
Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 21 17 35 01 ape.ceyras@gmail.com
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English : PUCES DE L’APE
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L’événement PUCES DE L’APE Ceyras a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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