Puces de mer Marché artisanal trocs et puces Plouhinec
Puces de mer Marché artisanal trocs et puces Plouhinec dimanche 7 juin 2026.
Plouhinec
Puces de mer Marché artisanal trocs et puces
terreplein du port de poulgoazec Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Puces de mer, marché artisanal, trocs et puces…
Animations enfants.
Petite restauration et buvette.
Tombola avec de nombreux lots offerts par les commerçants. .
terreplein du port de poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 19 72 39 16
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English : Puces de mer Marché artisanal trocs et puces
L’événement Puces de mer Marché artisanal trocs et puces Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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