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Puces de mer Marché artisanal trocs et puces Plouhinec

Puces de mer Marché artisanal trocs et puces Plouhinec dimanche 7 juin 2026.

Adresse : terreplein du port de poulgoazec

Ville : 29780 Plouhinec

Département : Finistère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Plouhinec

Puces de mer Marché artisanal trocs et puces

terreplein du port de poulgoazec Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Puces de mer, marché artisanal, trocs et puces…
Animations enfants.
Petite restauration et buvette.
Tombola avec de nombreux lots offerts par les commerçants.   .

terreplein du port de poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 19 72 39 16 

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English : Puces de mer Marché artisanal trocs et puces

L’événement Puces de mer Marché artisanal trocs et puces Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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