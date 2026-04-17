Plouhinec

Puces de mer Marché artisanal trocs et puces

terreplein du port de poulgoazec Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Puces de mer, marché artisanal, trocs et puces…

Animations enfants.

Petite restauration et buvette.

Tombola avec de nombreux lots offerts par les commerçants. .

terreplein du port de poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 19 72 39 16

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English : Puces de mer Marché artisanal trocs et puces

L’événement Puces de mer Marché artisanal trocs et puces Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz