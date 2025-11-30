Puces de Noël

Salle Multiactivité Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 08:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Restauration sur place. .

Salle Multiactivité Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 07 30 23 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Puces de Noël Mahalon a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz