PUCES DE PRINTEMPS FOIRE ANTIQUITÉ ET BROCANTE Centre des Expositions Le Mans

PUCES DE PRINTEMPS FOIRE ANTIQUITÉ ET BROCANTE

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Pendant deux jours, la Rotonde du Centre des Expositions ressemblera à un véritable marché aux puces.

Les puces sont de retour au Centre des Expositions du Mans ce week-end.

Meubles, bibelots, tableaux, verreries, objets de décoration, lustres, tapis, cartes postales,…faites votre choix.

Samedi 28 février et dimanche 1er mars 2026, hall D. De 10 h à 19 h. Entrée 4 €, gratuit moins de 15 ans. Restauration sur place. .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 86 66 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For two days, the Exhibition Center Rotunda will be a veritable flea market.

L’événement PUCES DE PRINTEMPS FOIRE ANTIQUITÉ ET BROCANTE Le Mans a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Le Mans