PUCES DE PRINTEMPS FOIRE ANTIQUITÉ ET BROCANTE Centre des Expositions Le Mans

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 4 EUR
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
2026-02-28
Pendant deux jours, la Rotonde du Centre des Expositions ressemblera à un véritable marché aux puces.
Les puces sont de retour au Centre des Expositions du Mans ce week-end.
Meubles, bibelots, tableaux, verreries, objets de décoration, lustres, tapis, cartes postales,…faites votre choix.
Samedi 28 février et dimanche 1er mars 2026, hall D. De 10 h à 19 h. Entrée 4 €, gratuit moins de 15 ans. Restauration sur place. .
Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 86 66 25
English :
For two days, the Exhibition Center Rotunda will be a veritable flea market.
