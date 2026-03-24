Puces des couturières Autour du Fil

129 Rue du Marché Mercuès Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Salon dédié aux passionnés de couture et de loisirs créatifs autour du fil

Salon dédié aux passionnés de couture et de loisirs créatifs autour du fil. Cette manifestation propose à la vente des tissus, de la mercerie, de la laine ainsi que des produits finis issus de l artisanat. Des articles neufs et d occasion sont disponibles. Un rémouleur est présent pour l aiguisage de ciseaux et autres outils. Une buvette et un espace de petite restauration sont proposés sur place pour les visiteurs.

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129 Rue du Marché Mercuès 46090 Lot Occitanie salonede46@gmail.com

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English :

Salon dedicated to sewing and creative hobby enthusiasts around thread

L’événement Puces des couturières Autour du Fil Mercuès a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot