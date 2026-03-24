Puces des couturières Autour du Fil Mercuès
Puces des couturières Autour du Fil Mercuès dimanche 12 avril 2026.
Puces des couturières Autour du Fil
129 Rue du Marché Mercuès Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Salon dédié aux passionnés de couture et de loisirs créatifs autour du fil
Salon dédié aux passionnés de couture et de loisirs créatifs autour du fil. Cette manifestation propose à la vente des tissus, de la mercerie, de la laine ainsi que des produits finis issus de l artisanat. Des articles neufs et d occasion sont disponibles. Un rémouleur est présent pour l aiguisage de ciseaux et autres outils. Une buvette et un espace de petite restauration sont proposés sur place pour les visiteurs.
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129 Rue du Marché Mercuès 46090 Lot Occitanie salonede46@gmail.com
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English :
Salon dedicated to sewing and creative hobby enthusiasts around thread
L’événement Puces des couturières Autour du Fil Mercuès a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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