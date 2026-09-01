Informations pratiques

Beauronne

Puces des Couturières

Beauronne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Passionnées de couture ou simples curieuses, cette journée est pour vous : Venez chiner, échanger, dénicher !

Matériel, tissus, mercerie, patrons, machines, livres…

9h-17h30. Entrée libre.

Tarif exposant non adhérent : 2 €/mètre

ACASL 06 15 05 82 51 / 07 82 31 18 08 – acaslbeauronne@gmail.com .

Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 05 82 51 acaslbeauronne@gmail.com

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English : Puces des Couturières

L’événement Puces des Couturières Beauronne a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord