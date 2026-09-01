Puces des Couturières Beauronne
dimanche 27 septembre 2026 · Beauronne
Informations pratiques
Beauronne
Puces des Couturières
Beauronne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Passionnées de couture ou simples curieuses, cette journée est pour vous : Venez chiner, échanger, dénicher !
Matériel, tissus, mercerie, patrons, machines, livres…
9h-17h30. Entrée libre.
Tarif exposant non adhérent : 2 €/mètre
ACASL 06 15 05 82 51 / 07 82 31 18 08 – acaslbeauronne@gmail.com .
Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 05 82 51 acaslbeauronne@gmail.com
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English : Puces des Couturières
L’événement Puces des Couturières Beauronne a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord