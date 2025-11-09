Puces des couturières

Belleville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Déjà l’automne avec ses petits matins un peu frisquet, on ressort nos petites laines, nos bombers.

C’est le moment de faire son stock de tissus, laines, de mercerie, d’articles de loisirs créatifs,…pour votre plus grand bonheur dans la création de vos ouvrages.

Rendez-vous le dimanche 9 novembre, pour la 4è édition des puces des couturières

Petite restauration à la buvette, tartes salées, des petits pâtés lorrains, de délicieux desserts, café et boissonsTout public

Belleville 54940 Meurthe-et-Moselle Grand Est valerie@eco-local.org

English :

Autumn’s already here, with its chilly mornings, and we’re getting out our little woollens and bombers.

It’s time to stock up on fabrics, wools, haberdashery, creative hobby items… for your greatest pleasure in creating your own projects.

See you on Sunday, November 9, for the 4th edition of the Puces des Couturières

Light refreshments at the refreshment stand, savoury tarts, small pâtés from Lorraine, delicious desserts, coffee and drinks

German :

Es ist Herbst und die Morgenstunden sind etwas kühl, wir holen unsere Wollsachen und Bomberjacken hervor.

Es ist Zeit, sich mit Stoffen, Wolle, Kurzwaren und Hobbyartikeln einzudecken, damit Sie bei der Kreation Ihrer Werke glücklich sind.

Wir sehen uns am Sonntag, den 9. November, zum vierten Flohmarkt der Näherinnen

Kleine Snacks an der Bar, herzhafte Kuchen, kleine lothringische Pasteten, köstliche Desserts, Kaffee und Getränke

Italiano :

L’autunno è già arrivato con le sue mattine fredde, e noi stiamo tirando fuori i nostri piccoli lanaioli e bomber.

È tempo di fare scorta di tessuti, lane, mercerie e articoli per l’hobbistica creativa… per il piacere del crafting.

Ci vediamo domenica 9 novembre per la 4ª edizione di Puces des Couturières

Rinfreschi leggeri presso il punto di ristoro, crostate salate, piccoli paté della Lorena, deliziosi dessert, caffè e bevande

Espanol :

El otoño ya está aquí, con sus mañanas frescas, y ya estamos sacando nuestros trapitos y bombers.

Es hora de hacer acopio de telas, lanas, artículos de mercería y de pasatiempos creativos… para que disfrutes de tus manualidades.

Nos vemos el domingo 9 de noviembre, en la 4ª edición del mercadillo de modistas

Refrescos en el quiosco, tartas saladas, pequeños patés de Lorena, deliciosos postres, café y bebidas

