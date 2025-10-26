Puces des couturières Maison pour tous Beychac-et-Caillau

Le marché “Puces des couturières” aura lieu le dimanche 26 octobre 2025, toute la journée, à l’Espace communal (route de la Mairie). Cet événement gratuit permet de chiner et d’échanger des articles de couture, tissus, mercerie, créations textiles, et d’échanger avec des passionnés. Réservation des exposants par courrier 1 route de la mairie 33750 Beychac-et-Caillau. .

Maison pour tous 5 route de la mairie Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 85 78 45

