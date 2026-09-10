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AGENDA · Beauzac

Puces des couturieres Bla bla fil Beauzac

dimanche 18 octobre 2026 · Beauzac

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Espace La Dorlière
Ville
43590 Beauzac
Département
Haute-Loire
Tarif

Beauzac

Puces des couturieres Bla bla fil

Espace La Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Puces des couturières de BLA BLA FIL. Espace la Dorlière. Inscriptions exposants : auguste.sabatier@orange.fr.
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Espace La Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74 

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English :

BLA BLA FIL Seamstresses’ Flea Market. Espace la Dorlière. Exhibitor registration: auguste.sabatier@orange.fr.

L’événement Puces des couturieres Bla bla fil Beauzac a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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