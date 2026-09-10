Puces des couturieres Bla bla fil Beauzac
dimanche 18 octobre 2026 · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Puces des couturieres Bla bla fil
Espace La Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Puces des couturières de BLA BLA FIL. Espace la Dorlière. Inscriptions exposants : auguste.sabatier@orange.fr.
.
Espace La Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
BLA BLA FIL Seamstresses’ Flea Market. Espace la Dorlière. Exhibitor registration: auguste.sabatier@orange.fr.
L’événement Puces des couturieres Bla bla fil Beauzac a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Beauzac (Haute-Loire)
- Visite de l’église, de la crypte, et du Bourg, Eglise de Beauzac, Beauzac 19 septembre 2026
- Journée du patrimoine Visite de l’Eglise, crypte, Bourg Beauzac 19 septembre 2026
- Repas dansant salle de la Dorlière Beauzac 26 septembre 2026
- Concours de puzzle Beauzac 27 septembre 2026
- Salon du Manga, Médiathèque la Parenthèse de Beauzac, Beauzac 2 octobre 2026