Puces des couturières

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche Samedi 2026-01-24 10:00:00

2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Nouvelle édition des Puces des couturières de Cattenom Loisirs Culture !

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de créations ! Venez faire le plein de rubans, fils, tissus, laine, dentelles et autres accessoires en tout genre.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 42 13 contact@mairie-cattenom.fr

English :

Cattenom Loisirs Culture’s Puces des couturières is back!

It’s the not-to-be-missed event for creative enthusiasts! Come and stock up on ribbons, threads, fabrics, wool, lace and other accessories of all kinds.

Refreshments and snacks on site.

