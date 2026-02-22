Puces des Couturières Cénac-et-Saint-Julien
Puces des Couturières Cénac-et-Saint-Julien dimanche 8 mars 2026.
Puces des Couturières
Salle Culturelle Cénac-et-Saint-Julien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Puces des couturières vous qui aimez coudre, tricoter, créer rejoignez-nous pour un dimanche artistique le 8 mars de 9h à 17 h pour fouiller, trouver et rencontrer des femmes qui partagent votre passion !
Si vous souhaitez participer à cet évènement en exposant vous-mêmes appelez -nous au 06 83 18 88 24 ou au 06 83 02 02 38 ou au 07 86 81 85 11 l’emplacement est à 6 € qui comprennent l’emplacement et une table de 2 m.
Pour vous restaurer café, thé gourmand et petite restauration. A bientôt! .
Salle Culturelle Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 02 02 38
English : Puces des Couturières
Small equipment fair for Knitting, Sewing, Scrapbooking, Customization.
Sell and bargain-hunt all these little treasures!
Table space: 2 m 6 ?
L’événement Puces des Couturières Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-02-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne