Puces des Couturières Cénac-et-Saint-Julien

Puces des Couturières

Salle Culturelle Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Puces des couturières vous qui aimez coudre, tricoter, créer rejoignez-nous pour un dimanche artistique le 8 mars de 9h à 17 h pour fouiller, trouver et rencontrer des femmes qui partagent votre passion !

Si vous souhaitez participer à cet évènement en exposant vous-mêmes appelez -nous au 06 83 18 88 24 ou au 06 83 02 02 38 ou au 07 86 81 85 11 l’emplacement est à 6 € qui comprennent l’emplacement et une table de 2 m.

Pour vous restaurer café, thé gourmand et petite restauration. A bientôt! .

Salle Culturelle Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 02 02 38

English : Puces des Couturières

Small equipment fair for Knitting, Sewing, Scrapbooking, Customization.

Sell and bargain-hunt all these little treasures!

Table space: 2 m 6 ?

