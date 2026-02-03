Puces des couturières Salle de classe Champvert
Salle de classe Le Bourg Champvert Nièvre
Gratuit
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
Le club Amitiés Loisirs Générations Mouvement propose une brocante toute la journée.
Buffet Buvette Pâtisseries maison
Entrée gratuite
Table de 1.80*0.75 = 4€ .
Salle de classe Le Bourg Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 91 65 91
