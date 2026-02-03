Puces des couturières Salle de classe Champvert

Puces des couturières

Puces des couturières Salle de classe Champvert samedi 21 mars 2026.

Puces des couturières

Salle de classe Le Bourg Champvert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :
2026-03-21

Le club Amitiés Loisirs Générations Mouvement propose une brocante toute la journée.

Buffet Buvette Pâtisseries maison
Entrée gratuite

Table de 1.80*0.75 = 4€   .

Salle de classe Le Bourg Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 91 65 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puces des couturières

L’événement Puces des couturières Champvert a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Sud Nivernais