Puces des couturières Salle de classe Champvert

Puces des couturières

Salle de classe Le Bourg Champvert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Le club Amitiés Loisirs Générations Mouvement propose une brocante toute la journée.

Buffet Buvette Pâtisseries maison

Entrée gratuite

Table de 1.80*0.75 = 4€ .

Salle de classe Le Bourg Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 91 65 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puces des couturières

L’événement Puces des couturières Champvert a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Sud Nivernais