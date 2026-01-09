Puces des Couturières Salle des fêtes Corme-Écluse

Puces des Couturières

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:30:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Organisées par la section couture du Foyer Rural.

.

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 52 03 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Foyer Rural sewing section.

L’événement Puces des Couturières Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-01-09 par Royan Atlantique