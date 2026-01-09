Puces des Couturières Salle des fêtes Corme-Écluse
Puces des Couturières Salle des fêtes Corme-Écluse dimanche 1 mars 2026.
Puces des Couturières
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime
Début : 2026-03-01 09:30:00
fin : 2026-03-01 17:30:00
2026-03-01
Organisées par la section couture du Foyer Rural.
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 52 03 27
English :
Organized by the Foyer Rural sewing section.
