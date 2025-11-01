[Puces des couturières] Salle des Congrès Dieppe

[Puces des couturières]

Salle des Congrès / Boulevard de Verdun Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Retrouvez boutons, tissus, diagrammes, fils, revues, laines et bien d’autres encore lors de ces puces couturières ! Amateurs de couture, vous trouverez votre bonheur pour vos futures créations ! .

Salle des Congrès / Boulevard de Verdun Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 11 47

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English : [Puces des couturières]

L’événement [Puces des couturières] Dieppe a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie