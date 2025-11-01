[Puces des couturières] Salle des Congrès Dieppe
[Puces des couturières] Salle des Congrès Dieppe dimanche 5 avril 2026.
[Puces des couturières]
Salle des Congrès / Boulevard de Verdun Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Retrouvez boutons, tissus, diagrammes, fils, revues, laines et bien d’autres encore lors de ces puces couturières ! Amateurs de couture, vous trouverez votre bonheur pour vos futures créations ! .
Salle des Congrès / Boulevard de Verdun Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 11 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Puces des couturières]
L’événement [Puces des couturières] Dieppe a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie