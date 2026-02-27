Puces des couturières Dompierre-les-Ormes

Puces des couturières

VIDE ATELIER DES COUTURIÈRES — 1ère édition

Les couturières ouvrent leur atelier et vident leurs placards !

Venez découvrir une sélection de tissus, vêtements, créations, mercerie et pièces uniques à petits prix. L’occasion parfaite pour dénicher de belles trouvailles, donner une seconde vie aux matières et échanger autour de la couture dans une ambiance conviviale.

Au programme

• Tissus et mercerie

• Vêtements et créations fait main

• Pièces uniques

• Bonnes affaires et petits prix

• Buvette sur place

• Tombola avec lots à gagner

Lieu Salle des fêtes, Dompierre-les-Ormes 71520

Date Samedi 28 Mars 2026

Horaires de 9h à 16h

Entrée libre — venez nombreux.ses et parlez-en autour de vous. .

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 39 36 35 pattesenpagailles@gmail.com

