Puces des couturières Dompierre-les-Ormes

VIDE ATELIER DES COUTURIÈRES — 1ère édition
Les couturières ouvrent leur atelier et vident leurs placards !
Venez découvrir une sélection de tissus, vêtements, créations, mercerie et pièces uniques à petits prix. L’occasion parfaite pour dénicher de belles trouvailles, donner une seconde vie aux matières et échanger autour de la couture dans une ambiance conviviale.
Au programme
• Tissus et mercerie
• Vêtements et créations fait main
• Pièces uniques
• Bonnes affaires et petits prix
• Buvette sur place
• Tombola avec lots à gagner
Lieu Salle des fêtes, Dompierre-les-Ormes 71520
Date Samedi 28 Mars 2026
Horaires de 9h à 16h
Entrée libre — venez nombreux.ses et parlez-en autour de vous. .
Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 39 36 35 pattesenpagailles@gmail.com
