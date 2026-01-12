Puces des Couturières Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Puces des Couturières

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Les Puces des Couturières sont de retour le 22 mars !

Au programme vente de matériel de couture (tissus, fils, dentelles, costumes et bien plus encore !).

Une dizaine de stands sont répartis dans le parcours de visite.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 22 mars 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

La billetterie ferme à 11h30 pour le matin et à 17h pour l’après-midi. .

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Puces des Couturières are back on March 22!

L’événement Puces des Couturières Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME