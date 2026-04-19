Puces des couturières et arts du fil Salle Lur Berri Sare

Sare

Puces des couturières et arts du fil

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Puces des couturières, vide trousse à couture, inscriptions au 06 20 33 17 54. .

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 brigitte.sasias@sfr.fr

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English : Puces des couturières et arts du fil

L’événement Puces des couturières et arts du fil Sare a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque