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Puces des couturières et arts du fil Salle Lur Berri Sare

Puces des couturières et arts du fil Salle Lur Berri Sare

Puces des couturières et arts du fil Salle Lur Berri Sare dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle Lur Berri

Adresse : 71 Santa Maria Poghjuko karrika

Ville : 64310 Sare

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Sare

Puces des couturières et arts du fil

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Puces des couturières, vide trousse à couture, inscriptions au 06 20 33 17 54.   .

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14  brigitte.sasias@sfr.fr

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English : Puces des couturières et arts du fil

L’événement Puces des couturières et arts du fil Sare a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque

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