Puces des couturières et arts du fil Salle Lur Berri Sare
Puces des couturières et arts du fil Salle Lur Berri Sare dimanche 19 avril 2026.
Sare
Puces des couturières et arts du fil
Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Puces des couturières, vide trousse à couture, inscriptions au 06 20 33 17 54. .
Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 brigitte.sasias@sfr.fr
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English : Puces des couturières et arts du fil
L’événement Puces des couturières et arts du fil Sare a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque
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