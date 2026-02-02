Puces des couturières et autres loisirs créatifs Salle des fêtes Pougny
Puces des couturières et autres loisirs créatifs Salle des fêtes Pougny dimanche 29 mars 2026.
Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny Nièvre
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Le comité des fêtes de Pougny vous invite à des puces des couturières et autres loisirs créatifs, à la salle des fêtes. Sur place également salon de thé et petite restauration, ateliers de crochet sur inscription (de 10h à 12h pour les débutants, de 14h à 16h pour les confirmés) et l’atelier Dehgane pour la réparation de vos machines à coudre. .
Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 36 99 81 comitedesfetespougny58200@gmail.com
