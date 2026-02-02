Puces des couturières et autres loisirs créatifs Salle des fêtes Pougny

Puces des couturières et autres loisirs créatifs

Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny Nièvre

Gratuit

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Le comité des fêtes de Pougny vous invite à des puces des couturières et autres loisirs créatifs, à la salle des fêtes. Sur place également salon de thé et petite restauration, ateliers de crochet sur inscription (de 10h à 12h pour les débutants, de 14h à 16h pour les confirmés) et l’atelier Dehgane pour la réparation de vos machines à coudre. .

Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 36 99 81 comitedesfetespougny58200@gmail.com

