Puces des couturières et brocante

La Chapelle-Saint-Laurian Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Puces des couturières et brocante à La Chapelle Saint Laurian (à côté de Vatan). Organisé par l’Atelier des Champs d’Amour.

Emplacement gratuit, sans réservation. Pour tout renseignement, appeler Monique au 02 54 49 92 54 06 12 79 08 37.

Buvette, Sandwichs, saucisses, merguez et frites, salon de thé… Tombola. .

La Chapelle-Saint-Laurian 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 92 54

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English :

Puces des couturières and brocante at La Chapelle Saint Laurian (near Vatan). Organized by Atelier des Champs d’Amour.

L’événement Puces des couturières et brocante La Chapelle-Saint-Laurian a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Champs d’Amour