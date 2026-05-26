PUCES DES COUTURIÈRES ET DES LOISIRS CRÉATIFS Lunel
PUCES DES COUTURIÈRES ET DES LOISIRS CRÉATIFS Lunel dimanche 7 juin 2026.
Lunel
PUCES DES COUTURIÈRES ET DES LOISIRS CRÉATIFS
Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dimanche 07 juin 2026, de 9h à 17h. Entrée gratuite.
Salle Vauban _ Avenue du Général de Gaulle 34400 LUNEL.
Puces des couturières et des loisirs créatifs, organisé par l’association Parenthèse Re’Créative.
Révision de machine à coudre gratuite.
Vente de boissons et gâteaux.
Stand exposant 10 euros. .
Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 87 08 57 28
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English :
Sunday, June 07, 2026, 9am to 5pm. Free admission.
Salle Vauban _ Avenue du Général de Gaulle 34400 LUNEL.
L’événement PUCES DES COUTURIÈRES ET DES LOISIRS CRÉATIFS Lunel a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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