Lunel

PUCES DES COUTURIÈRES ET DES LOISIRS CRÉATIFS

Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dimanche 07 juin 2026, de 9h à 17h. Entrée gratuite.

Salle Vauban _ Avenue du Général de Gaulle 34400 LUNEL.

Puces des couturières et des loisirs créatifs, organisé par l’association Parenthèse Re’Créative.

Révision de machine à coudre gratuite.

Vente de boissons et gâteaux.

Stand exposant 10 euros. .

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 87 08 57 28

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English :

Sunday, June 07, 2026, 9am to 5pm. Free admission.

Salle Vauban _ Avenue du Général de Gaulle 34400 LUNEL.

L’événement PUCES DES COUTURIÈRES ET DES LOISIRS CRÉATIFS Lunel a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL