Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin
Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin samedi 21 février 2026.
Puces des couturières et des loisirs créatifs
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Sur place, mercerie, scrapbooking, pergamano, laine, tissu patch, ameublement, confection et bien d’autres. Les recettes financent des actions sociales locales comme l’Ehpad de Gisors, l’Hostrea et le CCAS. .
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie vestiaire27140gisors@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Puces des couturières et des loisirs créatifs
L’événement Puces des couturières et des loisirs créatifs Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-01-23 par Vexin Normand Tourisme