Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin

Puces des couturières et des loisirs créatifs

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Sur place, mercerie, scrapbooking, pergamano, laine, tissu patch, ameublement, confection et bien d’autres. Les recettes financent des actions sociales locales comme l’Ehpad de Gisors, l’Hostrea et le CCAS. .

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie vestiaire27140gisors@gmail.com

English : Puces des couturières et des loisirs créatifs

