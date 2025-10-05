Puces des couturières et des loisirs créatifs Obernai

2 avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Le Centre Arthur Rimbaud propose aux amateurs de couture et de loisirs créatifs un rendez-vous annuel pour chiner tissus, rubans, boutons, articles de confection personnelle… Aujourd’hui, plus rien ne se jette et tout se récupère ! Avec des bouts de rien, les passionnés de loisirs créatifs rénovent, transforment ou détournent les objets pour en faire de nouveaux. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre. .

2 avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

English :

The Arthur Rimbaud Center proposes to the amateurs of sewing and creative leisures an annual appointment to hunt for fabrics, ribbons, buttons, articles of personal confection. Refreshment bar and small restaurant

German :

Das Centre Arthur Rimbaud bietet Liebhabern von Näharbeiten und kreativen Hobbys ein jährliches Treffen an, um nach Stoffen, Bändern, Knöpfen und Artikeln für die persönliche Anfertigung zu stöbern. Getränke und kleine Speisen

Italiano :

Il Centre Arthur Rimbaud offre agli appassionati di cucito e di hobby creativi un’occasione annuale per contrattare tessuti, nastri, bottoni e oggetti personali. Rinfreschi e spuntini

Espanol :

El Centro Arthur Rimbaud ofrece cada año a los aficionados a la costura y a los pasatiempos creativos la oportunidad de regatear en telas, cintas, botones y objetos personales. Refrescos y tentempiés

