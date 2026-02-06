Puces des couturières et des Loisirs créatifs Orthevielle
Puces des couturières et des Loisirs créatifs Orthevielle dimanche 8 février 2026.
Puces des couturières et des Loisirs créatifs
Salle polyvalente Orthevielle Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Les exposants vous proposent leurs créations
Couturières sacs, trousses, divers produits fabriqués par leurs soins
Loisirs créatifs Tableaux tissu, tableaux papier, autres produits
A voir absolument
Une buvette et un coin restauration sont à votre disposition .
Salle polyvalente Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 74 60 solangelataillade@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Puces des couturières et des Loisirs créatifs
L’événement Puces des couturières et des Loisirs créatifs Orthevielle a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans