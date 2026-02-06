Puces des couturières et des Loisirs créatifs Orthevielle

Puces des couturières et des Loisirs créatifs

Puces des couturières et des Loisirs créatifs Orthevielle dimanche 8 février 2026.

Puces des couturières et des Loisirs créatifs

Salle polyvalente Orthevielle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

Les exposants vous proposent leurs créations
Couturières sacs, trousses, divers produits fabriqués par leurs soins
Loisirs créatifs Tableaux tissu, tableaux papier, autres produits
A voir absolument
Une buvette et un coin restauration sont à votre disposition   .

Salle polyvalente Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 74 60  solangelataillade@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puces des couturières et des Loisirs créatifs

L’événement Puces des couturières et des Loisirs créatifs Orthevielle a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans