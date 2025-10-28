Puces des couturières et des loisirs créatifs Plaudren
Puces des couturières et des loisirs créatifs Plaudren dimanche 8 février 2026.
Puces des couturières et des loisirs créatifs
Plaudren Morbihan
Début : 2026-02-08 09:30:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
ÉDITION 2026
Vous souhaitez dénicher du tissus ? de la mercerie? ou tout autre matériel lié à la couture et aux loisirs créatifs ?
Ne manquez pas notre évènement incontournable annuel: les Puces 2026
Que vous soyez particulier ou professionnel, c’est le moment de réserver vos tables ????
Nombre de places limitées ne tardez pas à vous inscrire !
Réservations
Envoi papier (retour formulaire et règlement par courrier)
ou
Directement en ligne via HelloAsso
Rejoignez-nous pour une journée pleine de créativité, d’échanges et de bonnes affaires ! ?? .
Plaudren 56420 Morbihan Bretagne +33 6 44 15 79 69
