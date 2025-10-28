Puces des couturières et des loisirs créatifs

Plaudren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:30:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

ÉDITION 2026

Vous souhaitez dénicher du tissus ? de la mercerie? ou tout autre matériel lié à la couture et aux loisirs créatifs ?

Ne manquez pas notre évènement incontournable annuel: les Puces 2026

Que vous soyez particulier ou professionnel, c’est le moment de réserver vos tables ????

Nombre de places limitées ne tardez pas à vous inscrire !

—

Réservations

Envoi papier (retour formulaire et règlement par courrier)

ou

Directement en ligne via HelloAsso

—

Rejoignez-nous pour une journée pleine de créativité, d’échanges et de bonnes affaires ! ?? .

Plaudren 56420 Morbihan Bretagne +33 6 44 15 79 69

