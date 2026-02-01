Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle des fêtes Olympe de Gouges Pons
Salle des fêtes Olympe de Gouges Place de l'Europe Pons Charente-Maritime
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 17:30:00
2026-02-22
Puces des couturières à Pons organisée par l’association les mains créatives Pontoises.
Salle des fêtes Olympe de Gouges Place de l’Europe Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 67 61 20 nathal.sarrazin@gmail.com
English :
Puces des couturières in Pons organized by the association les mains créatives Pontoises.
L’événement Puces des couturières et des loisirs créatifs Pons a été mis à jour le 2026-02-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge