Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle des fêtes Olympe de Gouges Pons

Puces des couturières et des loisirs créatifs

Salle des fêtes Olympe de Gouges Place de l’Europe Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Puces des couturières à Pons organisée par l’association les mains créatives Pontoises.

.

Salle des fêtes Olympe de Gouges Place de l’Europe Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 67 61 20 nathal.sarrazin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Puces des couturières in Pons organized by the association les mains créatives Pontoises.

L’événement Puces des couturières et des loisirs créatifs Pons a été mis à jour le 2026-02-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge