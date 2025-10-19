Puces des couturières et des loisirs créatifs Saint-Gobain
Puces des couturières et des loisirs créatifs Saint-Gobain dimanche 19 octobre 2025.
Puces des couturières et des loisirs créatifs
Avenue Charles de Gaulle Saint-Gobain Aisne
Le rendez-vous intournable de toutes les couturières, tricoteuses, brideuses,
scrapeuses et passionnées de loisirs créatifs… de tous les Hauts de France. Plus de
200 mètres d’étal avec des vendeurs habitués et des nouveaux à découvrir !
2,50€ le mètre, tables fournies
saintgobainpuces@gmail.com 0 .
Avenue Charles de Gaulle Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France saintgobainpuces@gmail.com
