PUCES des couturières et des loisirs créatifs Saint-Gondon

Puces des couturières et loisirs créatifs dimanche 8 mars

Rendez-vous le dimanche 8 mars, de 9h à 18h, à la salle du P’tit Clou à Saint-Gondon pour les puces des couturières et des loisirs créatifs, organisées par l’association ATELIERS 2000.

Cet événement est l’occasion idéale de chiner tissus, mercerie, accessoires, matériel créatif et objets faits main, dans une ambiance conviviale et passionnée.

Les exposants peuvent réserver une table au tarif de 5 €.

Ouvert à tous, cet événement ravira les amateurs de couture, de DIY et de loisirs créatifs. .

7 Rue du Petit Clou Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 51 44 32 asso.ateliers2000@gmail.com

