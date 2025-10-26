Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle polyvalente Saint-Père
Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle polyvalente Saint-Père dimanche 26 octobre 2025.
Puces des couturières et des loisirs créatifs
Salle polyvalente Rue de la Mairie Saint-Père Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-26
L’Association Joie de Vivre vous invite à des puces des couturières et des loisirs créatifs. Avec des animations également animation crochet débutant le matin et crochet intermédiaire l’après-midi (inscription auprès de la mercerie de Cosne). Buvette et petite restauration sur place. .
Salle polyvalente Rue de la Mairie Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 77 19 56
