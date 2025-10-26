Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle polyvalente Saint-Père

Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle polyvalente Saint-Père dimanche 26 octobre 2025.

Puces des couturières et des loisirs créatifs

Salle polyvalente Rue de la Mairie Saint-Père Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-26

L’Association Joie de Vivre vous invite à des puces des couturières et des loisirs créatifs. Avec des animations également animation crochet débutant le matin et crochet intermédiaire l’après-midi (inscription auprès de la mercerie de Cosne). Buvette et petite restauration sur place. .

Salle polyvalente Rue de la Mairie Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 77 19 50

English : Puces des couturières et des loisirs créatifs

German : Puces des couturières et des loisirs créatifs

Italiano :

Espanol :

L’événement Puces des couturières et des loisirs créatifs Saint-Père a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Bourgogne Coeur de Loire