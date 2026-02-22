Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs Sainte-Feyre
Espace Raymond Poulidor Sainte-Feyre Creuse
Le FRJEP Sainte-Feyre organise les Puces des couturières et des loisirs créatifs.
Cette manifestation est devenu un rendez-vous incontournable en Creuse.
Elle invite à une vraie découverte autant pour les yeux que pour tenter de nouvelles activités. Il n’y a aucune vente de créations. Certaines peuvent être exposées afin de vous montrer le rendu final.
Nous mettons en avant uniquement le matériel. Le Fait main , la couture, le scrapbooking, le tricot sont en pleine
expansion donc c’est un vrai plaisir de leur donner cet espace. Nous sommes vraiment contents de pouvoir à nouveau mettre en place cet évènement car de nombreux échanges ont lieu entre le public et les exposants mais aussi entre exposants. C’est une expérience enrichissante et surtout créative! .
Espace Raymond Poulidor Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine pucesdescouturieres23@gmail.com
