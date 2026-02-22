Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs

Espace Raymond Poulidor Sainte-Feyre Creuse

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le FRJEP Sainte-Feyre organise les Puces des couturières et des loisirs créatifs.

Cette manifestation est devenu un rendez-vous incontournable en Creuse.

Elle invite à une vraie découverte autant pour les yeux que pour tenter de nouvelles activités. Il n’y a aucune vente de créations. Certaines peuvent être exposées afin de vous montrer le rendu final.

Nous mettons en avant uniquement le matériel. Le Fait main , la couture, le scrapbooking, le tricot sont en pleine

expansion donc c’est un vrai plaisir de leur donner cet espace. Nous sommes vraiment contents de pouvoir à nouveau mettre en place cet évènement car de nombreux échanges ont lieu entre le public et les exposants mais aussi entre exposants. C’est une expérience enrichissante et surtout créative! .

Espace Raymond Poulidor Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine pucesdescouturieres23@gmail.com

English : Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs

L’événement Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-02-17 par Creuse Tourisme