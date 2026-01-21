Puces des couturières et loisirs créatifs Salle des Fêtes Baccarat

Puces des couturières et loisirs créatifs

Salle des Fêtes Place du Général Leclerc Baccarat

Samedi 2026-03-28 09:00:00

2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Diverses animations réalisées, tombola payante, jeux de la pesée gratuite avec gros lot couturent à gagner, défi tricot, crochet de petit bonnet pour l’opération ‘innocent’. Buvette repas sur place. 6€ la table pour les exposants. Entrée libre pour le public.

Renseignements: 06.30.57.08.69Tout public

Salle des Fêtes Place du Général Leclerc Baccarat 54120 +33 6 30 57 08 69

Various activities, tombola for a fee, free weigh-in game with a top prize to be won, knitting challenge, crochet of little bonnets for the ‘innocent’ operation. Refreshment bar and lunch on site. 6? per table for exhibitors. Free admission for the public.

Information: 06.30.57.08.69

