Puces des couturières et loisirs créatifs Champigny en Rochereau
Puces des couturières et loisirs créatifs Champigny en Rochereau dimanche 29 mars 2026.
Puces des couturières et loisirs créatifs
Rue de la Poste Champigny en Rochereau Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
De nombreux exposants sont présents chaque année, et proposent des tissus, articles de mercerie et loisirs créatifs en tous genres. L’entrée est gratuite pour les visiteurs et il y a une buvette sur place. .
Rue de la Poste Champigny en Rochereau 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 88 82 00 cousettecie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Puces des couturières et loisirs créatifs
L’événement Puces des couturières et loisirs créatifs Champigny en Rochereau a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Haut-Poitou