Puces des couturières et loisirs créatifs Genouilly
Puces des couturières et loisirs créatifs Genouilly dimanche 29 mars 2026.
Puces des couturières et loisirs créatifs
Genouilly Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Organisées par l’association Loisirs Créatifs de Genouilly
Organisées par l’association Loisirs Créatifs de Genouilly .
Genouilly 18310 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 16 48 90
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English :
Organized by the Loisirs Créatifs de Genouilly association
L’événement Puces des couturières et loisirs créatifs Genouilly a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON