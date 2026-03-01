Puces des couturières et loisirs créatifs

Genouilly Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Organisées par l’association Loisirs Créatifs de Genouilly

Organisées par l’association Loisirs Créatifs de Genouilly .

Genouilly 18310 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 16 48 90

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English :

Organized by the Loisirs Créatifs de Genouilly association

L’événement Puces des couturières et loisirs créatifs Genouilly a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON